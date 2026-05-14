今日14日は西日本で真夏日となった所が相次ぎ、熊本や佐賀、山口などで今年初の真夏日となりました。明日15日は北海道でも真夏日一歩手前の暑さとなる所がありそうです。来週前半は全国の100地点以上で真夏日が予想されていて、万全の熱中症対策が必要です。今日14日西日本で気温上昇熊本・佐賀・山口は今年初の真夏日今日14日は北海道から九州の広い範囲で晴れて、特に西日本で気温が上がっています。午後3時までに最高気温30