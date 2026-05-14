左から三浦宏規、高野洸 三浦宏規と高野洸が14日、東京建物 Brillia HALLで行われた舞台『キングダムII -継承-』製作発表記者会見に登壇した。2023年の初演から３年、さらなる進化を遂げて帰ってくる本作において、会見では主人公・信役を続投する三浦と高野の絆の強さが垣間見えた。【写真】舞台『キングダムII -継承-』製作発表記者会見の模様三浦と高野は初演の『キングダム』では、過酷なロングラン公演をダブ