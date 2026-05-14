貿易収支（3月）15:00 結果-272.18億ポンド 予想N/A前回-227.99億ポンド（-187.91億ポンドから修正）（商品貿易収支) 結果-96.58億ポンド 予想N/A前回-53.39億ポンド（-7.2億ポンドから修正）（貿易収支)