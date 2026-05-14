テクニカルポイント豪ドル/ドル、緩やかな上昇トレンドが継続 0.7297エンベロープ1%上限（10日間） 0.7275ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.7258現値 0.722510日移動平均 0.7207一目均衡表・転換線 0.719221日移動平均 0.7153エンベロープ1%下限（10日間） 0.7132一目均衡表・基準線 0.7109ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 0.7010一目均衡表・雲（上限