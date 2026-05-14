一時の円買いも続かず、ドル高円安優勢＝東京為替概況 ドル円は米中首脳会談などをにらみつつ、157円台後半でしっかりした動きとなり、昼頃に157.99円を付けた。6日に付けた157.93円を超え、4月30日以来の高値圏。158.00円を付けきれずに157.90円台でもみ合いとなった後、一時157.54円まで急落した。日本銀行の増審議委員が鹿児島県経済同友会での講演で、中東情勢緊迫化に伴う景気下振れの兆しがはっきりした数字で表れ