１２日、黒竜江省ジャムス市湯原県で田植えをする農家の人。（ジャムス＝新華社配信／陳志国）【新華社ハルビン5月14日】中国黒竜江省で田植えが最盛期を迎えた。三江平原から松嫩平原にかけての広大な黒土地帯は人や農機が行き交い、活気に満ちている。１１日、黒竜江省綏化市北林区の水田で田植えをする人たち。（綏化＝新華社配信／劉華鵬）１２日、黒竜江省寧安市の水田で田植えをする農家の人。（寧安＝新華社配信／張春祥