お笑いタレント・ヒロシ（54）が14日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、東京の賃貸文化に驚いたエピソードを明かした。漫画家・小田原ドラゴン氏は「払うたびに家賃の更新料というものの理解に苦しむ。家賃1ヶ月分と非常に高額だし地域的にそんなもの取らない地域も多いのに」とポスト。これに熊本県出身のヒロシは「上京したとき、田舎者だから舐められてると思いました。あと礼金。お礼はお礼する側が決める事かと」と驚