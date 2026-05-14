俳優・三浦宏規（２７）、高野洸（２８）が１４日、東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬで行われたＷ主演舞台「キングダム２−継承−」（８月９日〜９月１３日、同所）の製作発表会見に山本千尋（２９）、山口祐一郎（６９）と出席した。累計発行部数１億２０００万部を突破した大ヒットコミックを舞台化。２３年上演の第１作の続編で、２人は前作に続き主人公の信を演じる。三浦は「映像作品とは違う生でしか味わえないよさがあ