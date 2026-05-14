MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。5月11日（月）の放送では、ゲストにみうらじゅんとアルコ＆ピースの平子祐希が登場。写真集も発売している平子を見たMEGUMIは、その肉体にさっそく興味津々で…。【映像】アルピー平子の写真集で大盛り上がり！今回はゲストに、みうらと平子を迎えトークを展開することに。開始早々、MEGUMIは