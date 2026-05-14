5月14日、横浜ビー・コルセアーズは安藤誓哉との2025－26シーズンの契約が満了となり、退団することを発表した。あわせて、同選手がアルティーリ千葉へ移籍することも発表されている。 現在33歳の安藤は、181センチ81キロのポイントガード。カナダやフィリピンでのプレーを経て、Bリーグでは秋田ノーザンハピネッツ、アルバルク東京、島根スサノオマジックで活躍。