松尾電機は後場終盤に急伸し、年初来高値を更新した。きょう午後３時ごろ、２６年３月期の単独決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は６０億円（前期比１６．７％増）、営業利益予想は８億円（同３７．６％増）とした。年間配当予想は１５円と１３期ぶりの復配を見込んでおり、これらを好感した買いが集まっている。タンタルコンデンサ事業で導電性高分子タンタルコンデンサの拡販を進めるほ