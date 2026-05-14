アトラエが後場終盤になってプラス圏に急浮上している。午後３時ごろに、２６年１０月末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことが好感されている。毎年１０月末日時点で５単元（５００株）以上を１年以上保有する株主を対象に、特設サイトで電子マネーや商品、サービスなどと交換できる優待ポイントを保有株数に応じて３０００～３万ポイント提供する。なお、初回の２６年１０月末日時点の株主に