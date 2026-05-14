１４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円８９銭前後と前日午後５時時点に比べ５銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円９１銭前後と同１０銭強のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時頃に１５７円８０銭台で推移しており、正午頃には１５８円００銭近辺までドル高・円安が進んだ。前日発表された米４月生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想を上回