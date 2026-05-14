2026年5月16日（土）放送のNHK『新プロジェクトＸ〜挑戦者たち〜』において、世界的な旅行雑誌で3年連続世界一に輝いた豪華列車「ななつ星 in 九州」の物語が放送されます（再放送5月22日、配信は5月23日まで）。かつてのJR九州は、国鉄時代からほぼ全ての路線が赤字、地元住民からも背を向けられるという絶望的な状況にありました 。その停滞を打破すべく動き出したのが、九州を一周する豪華列車「ななつ星 in 九州」プロジェクト