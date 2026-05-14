清水エスパルスのオレンジアンバサダーを務めるモデルの広瀬晏夕さんが10日に自身のインスタグラム(@loveanyu_official)を更新し、試合観戦やトークショーの写真を公開した。清水はIAIスタジアム日本平で行われたJ1百年構想リーグWEST第16節でアビスパ福岡と対戦。1-1で突入したPK戦を4-3で制し、3連勝を飾った。前日にクラブレジェンドである澤登正朗さんのトークショーでMCを担当していた広瀬さん。その感想を綴りつつ、連