【写真＆動画】目黒蓮＆高橋文哉が「殺し屋タイプ診断」に挑戦／公開記念舞台挨拶の様子／目黒蓮＆高橋文哉の自撮りショット／目黒蓮『SAKAMOTO DAYS』オフショット 他 映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSが、目黒蓮（Snow Man）と高橋文哉の動画を公開し、注目を集めている。 ■目黒蓮＆高橋文哉、それぞれ異なる魅力のカジュアルスタイル 目黒は、ラフなハーフアップヘアに、リラックス感のあるオレンジの開襟シャツを