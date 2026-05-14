【その他の画像・動画等を元記事で観る】 のんとW主演を務める映画『平行と垂直』が8月28日より新宿バルト9他にて全国公開。このたび、本作の本ビジュアルと本予告編が完成、さらに浮 with 安田章大による主題歌が解禁となった。 ■安田章大が製作を熱望した兄妹の絆の物語 本作は、自閉スペクトラム症（ASD）の兄、大貴（安田章大）と、兄を幼い頃から支えてきた妹の希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、お互いの