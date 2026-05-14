楽天グループ [東証Ｐ] が5月14日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終損益は186億円の赤字(前年同期は734億円の赤字)に赤字幅が縮小した。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-2.7％→4.7％に急改善した。 株探ニュース