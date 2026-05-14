ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ [東証Ｇ] が5月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の経常損益(非連結)は3400万円の赤字(前年同期は300万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-4.3％→-37.9％に急悪化した。 株探ニュース