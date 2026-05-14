日産東京販売ホールディングス [東証Ｓ] が5月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比35.5％減の47.5億円に落ち込んだが、27年3月期は前期比15.7％増の55億円にＶ字回復する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比15.3％増の16.3億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の4.1％→5.1％に改善した。 株探ニュース