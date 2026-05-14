東京ソワール [東証Ｓ] が5月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比25.4％減の4.2億円に減り、1-6月期(上期)計画の4.4億円に対する進捗率は5年平均（ただし赤字期を除く）の108.3％を下回る96.8％にとどまった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の10.9％→8.6％に低下した。 株探ニュース