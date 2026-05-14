ペルセウスプロテオミクス [東証Ｇ] が5月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の最終損益(非連結)は7.1億円の赤字(前の期は9億円の赤字)に赤字幅が縮小し、従来予想の7.5億円の赤字を上回って着地。10期連続赤字となった。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の最終損益は1.7億円の赤字(前年同期は2.1億円の赤字)に赤字幅が縮小したが、売上営業損益率は前年同期の-5