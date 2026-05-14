小田原エンジニアリング [東証Ｓ] が5月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常損益は3億5100万円の黒字(前年同期は6800万円の赤字)に浮上したが、1-6月期(上期)計画の9億8000万円に対する進捗率は35.8％となり、5年平均（ただし赤字期を除く）の34.8％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-2.7％→10.4％に急改善した。 株探ニュ}