ジェイテック [東証Ｓ] が5月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比35.8％減の2.1億円に落ち込んだが、従来予想の1.5億円を上回って着地。27年3月期は前期比46.2％増の3.1億円にＶ字回復する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.0％増の1億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の11.5％→12.1％に上昇