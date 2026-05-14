オカダアイヨン [東証Ｐ] が5月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比4.7％増の23.4億円になり、27年3月期も前期比6.7％増の25億円に伸びる見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の76円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.0％減の3.2億円に減り、売上営業利益率は前年同期の6.6％→4.4％に悪化した。 株探ニュ&#