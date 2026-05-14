昭和産業 [東証Ｐ] が5月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比6.4％増の144億円に伸びたが、27年3月期は前期比3.2％減の140億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を100円→115円(前の期は100円)に増額し、今期も前期比25円増の140円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比58.2％増の24.4億円に拡大し、売上営業利益率は前