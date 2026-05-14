小森コーポレーション [東証Ｐ] が5月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比40.8％増の107億円に拡大したが、27年3月期は前期比14.2％減の92億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の75円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比26.5％減の27.3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の11.0％→7.4％