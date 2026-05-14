元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日、東京・本多劇場でこの日に初日を迎える主演舞台「はがきの王様」の取材会に出席した。同所で舞台に臨むのは初で「散々ガキの頃から見に来ていて、いつかこの舞台に立ちたいなと思っていた。やっと念願かなった」と笑顔で話した。主人公は職を失い、家族も家を出て行ってしまった40代半ばの男性。ラジオ番組へネタを投稿する“はがき職人”の常連だった過去があり、あるきっかけで再びはがきを