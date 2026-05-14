障害のある子ども向けの施設の職員だった男が、施設に通う5歳の女の子にわいせつな行為をしたなどとして逮捕・起訴された事件で、警視庁は、別の6歳の女の子にもわいせつな行為をしたうえ、動画を撮影したとして男を再逮捕しました。わいせつ目的誘拐などの疑いで再逮捕されたのは、東京・八王子市の無職、後藤隆也容疑者（46）です。後藤容疑者は、5回わたり、おととし1月から3月にかけて、当時、勤めていた千葉県松戸市の障害者