【元公務員記者の目】2020年にスポニチに入社した記者の前職は地方公務員。福岡県福津市の教育委員会で3年間、スポーツ担当の仕事に励み、スポーツを「する・みる・ささえる」の活動を通して市民の生活向上を目指した。連載「元公務員記者の目」ではアマチュア野球界の「ささえる」人々の活躍を伝える。第4回は今春の選抜で8強入りした山梨学院の吉野音羽マネジャー（3年）。東京都日野市出身ながら高校は「越境入学」で山梨学院