俳優中村倫也（39）が、14日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。友人ムロツヨシ（50）とのエピソードを語った。中村はムロとの付き合いについて「長いです。僕22、23歳のときなんですけど。まだ僕はもちろん無名の若手ですけど、ムロさんもここまで世の中に知られる前に出会って。ムロさんが『muro式』って舞台やってるんですけど、『出して』って言って出させてもらったり。そこからの付