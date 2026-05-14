広島県呉市にある船の解体現場で廃船や廃材が燃える火事があり、現在も消火活動が続いています。消防と警察によりますと、14日午後1時前、呉市音戸町で「大量の黒煙があがっている」などと消防に通報がありました。現場は船舶関係会社の敷地内にある船の解体現場で、廃船や廃材から出火。消防車16台が出動して現在も消火活動が行われていて、火は港に停留していた船にも燃え移っているということです。会社の従業員や付近の住民は