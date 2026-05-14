中京テレビで１３日に放送された「ＤｅＮＡ―中日戦」（１９時から１２０分間）の平均世帯視聴率が５・１％（平均個人視聴率は２・８％）だったことが１４日、ビデオリサーチの調べで分かった（数字は名古屋地区）。この試合は中日先発のドラフト１位ルーキー・中西聖輝投手（２２＝青山学院大）が初回に６安打を浴びて５失点。中継が始まった時点で５点ビハインドと中日ファンにとってはつらい展開となっていた。打線もＤｅ