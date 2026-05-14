Kidsプログラミングラボ 秋葉原教室は、2026年5月13日、小学生〜高校生の子どもを持つ共働き世帯の保護者440名を対象に実施した「子どもの習い事における取捨選択基準に関する調査」の結果を公開した。本調査は2026年4月15日〜16日の期間、インターネット調査にて実施された。○習い事の数は「1個」または「2個」が55%以上現在子どもが通っている習い事の数現在子どもが通っている習い事の数を尋ねると、1位が「1個」(35.2%)、2位