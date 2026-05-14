太陽光発電式の超大型航空機を開発・製造するSkydweller Aeroが、ジャンボジェット機・ボーイング747並の翼幅を持つ大型太陽光発電ドローンで、8日間の自律型海上哨戒飛行に成功しました。その後、大型太陽光発電ドローンは墜落しています。Skydweller Aero’s Historic Achievement - and the Aircraft Loss That Followed - Skydwellerhttps://www.skydweller.aero/news/skydweller-aeros-historic-achievement-and-the-aircraft