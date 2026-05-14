水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第7話が13日深夜に放送され、佳乃（篠田）の暴走ぶりが描かれると、ネット上には「怖い…」「何か過去にあるの？」「同盟が不協和音」などの声が相次いだ。【写真】樹（高松アロハ）が壁ドンハニートラップの仕掛け人となる奈津子（水崎綾女）ついに本性を露わにし、不