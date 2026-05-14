◆パ・リーグ楽天―オリックス（１４日・楽天モバイル最強）楽天のホセ・ウレーニャ投手（３４）がオリックス戦に先発し、７回途中４安打無失点と好投した。チームは５連敗中と苦しむ状況で、中５日での先発マウンド。１５０キロを超えるツーシームを軸にゴロアウトを量産した。３回は２四球で２死一、二塁のピンチを背負ったが、西川を空振り三振。冷静にアウトを重ねた。３点リードの７回に２死一、二塁のピンチを招いて