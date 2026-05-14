Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は１４日、宮の沢で紅白戦などを行い、アウェー・Ｊ３福島戦（１６日）に備えた。４月にホームで対戦した際には０―２で敗れている相手との再戦へ、ＧＫ田川知樹（２３）は「ホームで負けてる相手なので。守備陣がしっかり抑えて前が点を取れば絶対に勝てる。必ず借りは返す」と表情を引き締めた。田川とＤＦ西野奨太（２１）は、６月１３日にＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で行われる「Ｊリーグ