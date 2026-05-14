立憲民主党・小西洋之参院議員が2026年5月13日の参院本会議で、自民党総裁選などで高市早苗首相の陣営が対立候補を中傷する動画を作成したとする「週刊文春」の報道について質問する一幕があった。その後、小西氏はXを更新し、「質疑の後も高市総理はずっと不機嫌でした」などと明かした。小西氏「『ごはん論法』の答弁を繰り返しています」週刊文春は4月29日付の記事で、25年秋の自民党総裁選期間中に、小泉進次郎衆院議員や林芳