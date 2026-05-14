◆大相撲▽夏場所５日目（１４日、両国国技館）幕下５枚目の時不動（時津風）が２連勝で白星先行。元十両の日向丸（木瀬）に力強い圧力で寄り切り「踏み込みを意識した」。相手は静岡の飛龍高出身。時不動は静岡・焼津市内の中学を卒業後に角界入りしたが、日向丸のことは昔から知っていたという。「共通の知り合いもいて今ではよく話す。余計に負けたくなかった」と明かした。しこ名を吉井から改名した。春場所前に静岡での