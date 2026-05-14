ザ・ビートルズが、バンド史上初となる公式ファン体験施設を立ち上げる。運営会社アップル・コア社はロンドン・メイフェアにある旧本社を活用したプロジェクト「The Beatles at 3 Savile Row」を2027年にオープンすると発表した。 【写真】女性ファンは悲鳴在りし日のジョン・レノンさんの姿も サヴィル・ロウ3番地は1960年代後半にアップル・コアの拠点として使用され、「レット・イット・ビー」が制作