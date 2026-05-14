町田の徳村楓大がドリブル数と1vs1勝利数で「スタッツリーダー」FC町田ゼルビアは、5月13日のJ1百年構想リーグの第12節で東京ヴェルディと対戦し、0-0からのPK戦を4-2で勝利した。クラブは公式Xで、試合中の各スタッツでトップに立った選手を紹介している。町田がAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準々決勝以降の戦いに参加したため、この東京V戦は延期日程となっていた。首位の鹿島アントラーズを追うなかでは痛い90