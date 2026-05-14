習近平中国国家主席がドナルド・トランプ米国大統領に対し、台湾問題が米中衝突につながる可能性があると述べた。14日、官営・新華社通信によると、習主席は同日、北京人民大会堂で開かれたトランプ大統領との首脳会談で「台湾問題は中米関係において最も重要な問題」と述べた。習主席は「（台湾問題を）適切に処理すれば（中米）両国関係は総体的な安定を維持できる」とし「間違って処理すれば両国はぶつかり（碰撞）、さら