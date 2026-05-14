KB証券が今年のKOSPI（韓国総合株価指数）目標指数を従来の7500ポイントから1万500ポイントへと40％大幅に上方修正した。韓国証券会社の中で事実上初めて「万SPI」（KOSPI 1万）時代を公式に展望したものだ。14日、金融情報を専門に扱う「YONHAP INFOMAX」によると、KB証券は同日発刊した「KB戦略」レポートを通じて、今年のKOSPI上段の目標値を1万500と提示した。これは現在、韓国内の証券会社が出している見通しの中で最も攻撃的