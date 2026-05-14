【新華社ウルムチ5月14日】中国新疆ウイグル自治区を走る省道101号線（省・自治区・直轄市が管理する幹線道路）が5月に入り、沿線風景の見頃を迎えている。道路は天山山脈北麓を横切り、「百里丹霞」と呼ばれる赤い堆積岩が隆起した丹霞地形をはじめ、高山や草原、連なる雪山、エメラルドグリーンの湖などを結んでいる。昌吉回族自治州瑪納斯（マナス）県にあるジュラ紀の丹霞地形は、陽光を受けて赤褐色や黄褐色、濃紺などの
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