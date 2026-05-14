ミュージシャンで俳優のピエール瀧が14日、東京・本多劇場で行われた舞台『はがきの王様』公開ゲネプロ前取材会に登壇。32年前に「電気グルーヴのオールナイトニッポン」でリアルにオールナイトニッポンのパーソナリティーを務めていたピエール瀧が、役で再びオールナイトニッポンのパーソナリティーを務める。その稽古中のエピソードを明かした。【全身ショット】元ハガキ職人を演じるスーツ姿の松岡昌宏と俳優陣ら本作は、お