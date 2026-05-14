元日向坂46の松田好花が14日、東京・本多劇場で行われた舞台『はがきの王様』公開ゲネプロ前取材会に登壇。約7年ぶりに出演する舞台への意気込みと、稽古中に主演・松岡昌宏に驚いたエピソードを明かした。【全身ショット】美脚スラリ！ミニスカ制服姿を披露した松田好花黒谷友香演じる嬉里弥生の高校時代ほかを演じる松田は、劇中の衣装となるセーラー服姿で登場。現在ニッポン放送で「オールナイトニッポン0」（毎週火曜深