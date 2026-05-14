俳優の松岡昌宏が14日、東京・本多劇場で行われた主演舞台『はがきの王様』公開ゲネプロ前取材会に登壇。初めて本多劇場の舞台に立つ現在の心境と、ラジオへのハガキ投稿の過去を明かした。【写真】共演者のトークにツッコみ盛り上げる松岡昌宏かつてラジオに熱中した元ハガキ職人を演じる松岡は、「我々中年が普段抱えているものであったり、見てくださるみなさんに重なる部分があるのでは」と役どころについて語り、「短い稽