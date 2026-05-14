政府は中東情勢の影響を踏まえ、夏場の電気・ガス料金への補助を実施する方針です。【映像】夏場の電気・ガス料金に補助へ政権幹部からは補正予算案での対応が必要だという声が出ています。政府関係者によりますと、原油価格の高騰などにより電気・ガス料金の値上がりが見込まれることから、去年に続き、夏場の補助を実施するということです。また3月に開始したガソリンの補助についても、継続するための予算措置が必要だ