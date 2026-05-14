ファミリーマートが、チョコミントを使用した商品を集めた「チョコミント・コレクション2026」を19日から順次、全国の店舗で展開する。アイスや菓子、焼き菓子、チルド飲料など全8種類をそろえ、毎年人気を集めるチョコミントフェアを今年も実施する。【画像】過去発売時の初週売上No.1アイス『ワッフルコーンチョコミント』同フェアは2024年に初開催され、今回で3回目。定番商品に加え、新商品や再登場商品をラインアップし、